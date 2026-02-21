La morte del piccolo Domenico I sindacati dei medici | Legittimo chiedere giustizia ma no alla gogna

La morte di Domenico, un bambino di soli sei anni, ha scatenato proteste davanti all’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori e numerosi cittadini chiedono risposte chiare e giustizia, dopo che il piccolo ha perso la vita per complicazioni impreviste. I sindacati dei medici invitano a evitare processi rapidi e a rispettare le procedure, sottolineando l’importanza di un’indagine accurata. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e le autorità.

È giusto e legittimo chiedere che si faccia piena luce sulla vicenda del piccolo Domenico, come hanno fatto i genitori, molti politici e anche la gente comune radunata davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, ma i sindacati dei medici invitano a non gettare la gogna sul Servizio sanitario nazionale e a non lasciarsi trasportare dalla voglia di processi sommari. Anche perché uno dei primi risultati, il più drammatico, richia di essere la diminuzione delle donazioni di organi. «Non dobbiamo dimenticare il dramma di Domenico - mette in guardia il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli - perché quanto è successo sia monito a una sicurezza sempre maggiore delle cure. 🔗 Leggi su Feedpress.me

