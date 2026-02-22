Morte del piccolo Domenico l’Azienda sanitaria | Profondo cordoglio per la famiglia

La morte del piccolo Domenico è stata causata da complicazioni di salute improvvise. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha espresso vicinanza alla famiglia e ha avviato un’indagine interna per accertare le cause del decesso. I medici avevano tentato di salvare il bambino, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La comunità si raccoglie intorno ai genitori, che chiedono chiarezza sull’accaduto. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti locali.

Il bimbo è deceduto ieri all’ospedale di Napoli, a due mesi di distanza da un’operazione di trapianto di cuore. L’intervento è stato eseguito con un organo danneggiato proveniente dal nosocomio di Bolzano. Ora il caso è in mano agli inquirenti. Il giorno del funerale, a Nola ci sarà il lutto cittadino “L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige esprime il più sentito rammarico e profondo cordoglio per la famiglia. I nostri pensieri sono con loro in questo momento di dolore”. Con queste parole la struttura ospedaliera di Bolzano esprime le proprie condoglianze e la propria vicinanza ai familiari del piccolo Domenico, il bimbo di Nola di due anni e mezzo che ieri mattina – sabato 21 febbraio 2026 – è morto all’ospedale di Napoli, a due mesi di distanza da un’operazione di trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Morte piccolo Domenico, i Nas al Monaldi. La madre: "Truffe nel nome di mio figlio". Cordoglio da tutta ItaliaDomenico, un bambino di due anni, è morto poche ore fa, dopo un intervento al Monaldi che si è rivelato inefficace.

Dolore e cordoglio per la tragedia del piccolo DomenicoIl gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania manifesta dolore per la perdita del piccolo Domenico, causata da un incidente che ha sconvolto la comunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; E' morto il piccolo Domenico: ''Ora è finita''. Spente le macchine che tenevano in vita il bimbo di 2 anni vittima di un trapianto di cuore tutto sbagliato.

La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull’erroreMorto il piccolo Domenico dopo due mesi di agonia in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Il racconto della madre, le ombre sugli errori nel trasporto dell’organo e le inchieste aperte dalla ... gazzettadelsud.it

Morte del piccolo Domenico Caliendo, l'articolo di Giuseppe Crimaldi sul Mattino da cui è iniziato tuttoEra già tutto pronto. L’equipe, la sala operatoria e lui, il piccolo Tommaso, che chiameremo con un nome di fantasia. Antivigilia di Natale, 23 dicembre a Napoli, ... ilmattino.it

Inchiesta sulla morte del piccolo Domenico: sequestrati i telefonini dei 6 indagati a Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri del Nas, hanno sequestrato i cellulari di medici e paramedici dell’ospedale Monaldi, indagati nell’ambito delle indagini coordinate dalla Pr - facebook.com facebook

Con la morte del piccolo Domenico la posizione dei medici si aggrava. Non solo da un punto di vista penale, su cui la magistratura sta indagando, ma anche da un punto di vista deontologico x.com