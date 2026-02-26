Ordine Commercialisti Salerno insediato il nuovo Consiglio | ecco i primi atti

È stato inaugurato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno, con il presidente Sergio Cairone che ha preso ufficialmente il comando. L’insediamento segna l’avvio di un nuovo mandato e la definizione delle prime iniziative da mettere in atto nel settore. La cerimonia ha visto la presenza di membri e rappresentanti del territorio, pronti a dare il via alle attività.

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno presieduto da Sergio Cairone. Nella prima seduta sono state attribuite le cariche istituzionali che affiancheranno il presidente Cairone per il prossimo quadriennio: Nicola. Completano il Consiglio Pierluigi Chiarito, Antonio (detto Tony) De Lucia, Rosita Galdi, Alfonso Maria Gaeta, Vincenzo Landi, Rosanna Marisei, Giuseppina (detta Pina) Napoli, Carmine Noschese, Maria