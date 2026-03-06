Caserta droga nascosta in casa | arrestati madre e figlio

A Caserta questa mattina una perquisizione ha portato all’arresto di una donna di 49 anni e del suo figlio 18enne. Durante l’operazione sono state trovate sostanze stupefacenti nascosta in casa. Entrambi sono stati fermati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. La polizia ha eseguito i controlli in seguito a una segnalazione.

Una perquisizione scattata questa mattina a Caserta ha portato all’ arresto di una donna di 49 anni e del figlio 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un’ operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Caserta, insospettiti da uno strano andirivieni di persone da uno stabile del centro cittadino, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti nell’abitazione dei due, madre e figlio conviventi, dando avvio a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno trovato circa 440 grammi di hashish, suddivisi in panetti e stecche, una piccola quantità di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

