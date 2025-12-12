Droga nascosta in casa e 3 piantine di marjuana nel bagno | arrestati due fratelli

Due fratelli sono stati arrestati a Partanna Mondello dopo aver nascosto droga in casa e coltivato tre piantine di marijuana nel bagno. La polizia, intervenuta nell'abitazione, ha sequestrato quasi 300 grammi di stupefacenti e ha sequestrato le piante, portando all'arresto dei conviventi con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

La polizia ha arrestato due fratelli conviventi e sequestrato quasi 300 grammi di stupefacenti, stipati nei locali di un'abitazione di Partanna Mondello. Le operazioni sono state condotte dai poliziotti del Commissariato Mondello, insieme ad unità cinofile antidroga dell'Ufficio prevenzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

