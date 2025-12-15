Case in montagna prezzi in aumento Le regioni più care e dove conviene acquistare

Nel 2025, i prezzi delle case nelle zone turistiche di montagna hanno registrato un incremento dell’1,0% nei primi mesi dell’anno. Le regioni più costose e le aree più convenienti per l’acquisto sono al centro di questa crescente domanda, influenzata da fattori di mercato e tendenze turistiche. Ecco una panoramica sui trend e le opportunità nel settore immobiliare montano.

Milano, 15 dicembre 2025 – I valori delle case nelle zone turistiche di montagna hanno messo a segno un aumento dei prezzi dell'1,0% nei primi mesi del 2025. l'analisi condotta dall' Ufficio Studi di Tecnocasa evidenzia che spetta alla Lombardia con +7,3% il record di crescita grazie, in particolare, al traino del comprensorio del passo del Tonale. Un recupero dei prezzi interessa anche la provincia di Sondrio con Tirano. A seguire il Trentino-Alto Adige i cui valori immobiliari sono cresciuti del 3,8%. Infine, il Veneto che ha registrato un aumento dei prezzi dello 0,4%. Sostanziale stabilità per le località turistiche della Valle d'Aosta (-0,3%), Abruzzo (-0,6%) e Piemonte (0%).

