Installa telecamere di sicurezza ma filma clienti di nascosto | spiava in bagno anche le figlie minori della compagna

Un elettricista di Trieste è sotto indagine dopo essere stato scoperto a filmare di nascosto clienti e, gravemente, le proprie figlie minorenni. La scoperta è avvenuta quando la compagna ha trovato sul suo telefono foto inquietanti. Un comportamento inaccettabile che solleva importanti questioni sulla privacy e la sicurezza, evidenziando l’importanza di vigilare e tutelare i propri cari in ogni momento.

L'elettricista indagato a Trieste dopo che la compagna ha scoperto sul suo telefono foto delle figlie minorenni nude. Aveva un archivio classificato per anno e nominativo con foto delle minori ma anche dei clienti spiati di nascosto.

