Case di comunità pronte a fine mese

Entro la fine di questo mese saranno completati i lavori delle case di comunità di Camerino e San Severino, che si uniranno alla struttura di Treia, già pronta e in attesa di inaugurazione. I lavori in corso riguardano due delle nuove strutture destinate a servizi sanitari e sociali nelle rispettive località, mentre la casa di Treia è già stata ultimata.

"Entro la fine del mese termineranno i lavori delle Case di comunità di Camerino e San Severino, che si aggiungeranno così alla casa di comunità di Treia, già terminata e prossima ad inaugurazione". Questo l’annuncio che Massimiliano Cannas, direttore sociosanitario dell’Ast di Macerata, ha dato a Camerino nel corso dell’incontro "Prevenzione e salute. Una rivoluzione necessaria", organizzato dalla Fnp Cisl Marche. "Il distretto sanitario di Camerino ha esigenze sociosanitarie specifiche – ha detto Cannas –: è caratterizzato da un alto indice di vecchiaia, pari al 280% (ciò significa che ogni 280 persone over-65 si incontrano 100 persone tra 0 e 14 anni), a fronte di un indice nazionale del 187%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

