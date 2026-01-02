Oculistica a Licata e Case di comunità pronte a Canicattì Casteltermini e Ravanusa

Presso il San Giacomo d'Altopasso di Licata sono disponibili servizi di oculistica, garantendo attenzione e competenza nel settore. Sono inoltre operative le case di comunità a Canicattì, Casteltermini e Ravanusa, offrendo servizi sanitari di prossimità alle rispettive comunità. Queste strutture rappresentano un passo importante nel potenziamento dell’assistenza territoriale in provincia di Agrigento.

Asp di Agrigento, l’Oculistica avrà una sede distaccata a Licata - Trend in ascesa e una progettualità capace di risposte immediate alle esigenze dei pazienti grazie anche a una rinnovata ed implementata pianta organica. insanitas.it

Reparto Oculistica all’Ospedale di Licata, Cambiano: “Passo molto importante” - “Accolgo con soddisfazione la notizia della prossima apertura del reparto di Oculistica presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata,” dichiara l’On. licatanet.it

