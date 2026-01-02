Oculistica a Licata e Case di comunità pronte a Canicattì Casteltermini e Ravanusa
Presso il San Giacomo d'Altopasso di Licata sono disponibili servizi di oculistica, garantendo attenzione e competenza nel settore. Sono inoltre operative le case di comunità a Canicattì, Casteltermini e Ravanusa, offrendo servizi sanitari di prossimità alle rispettive comunità. Queste strutture rappresentano un passo importante nel potenziamento dell’assistenza territoriale in provincia di Agrigento.
Il San Giacomo d'Altopasso di Licata ha anche Oculistica. Completate inoltre le case di comunità di Canicattì, Casteltermini e Ravanusa. S'è aperto all'insegna della concreta efficienza il nuovo anno dell'Asp di Agrigento. Il 2025 ha, infatti, segnato il passo. Lunedì, la formale inaugurazione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
