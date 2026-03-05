' Life in motion' | all' Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina

All'Arena di Verona si è svolta la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con la partecipazione di atleti e spettatori provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ha dato il via ufficiale alle competizioni paralimpiche, segnando un momento di grande coinvolgimento e entusiasmo. L’evento ha celebrato l’inizio di un nuovo capitolo per le Paralympics italiane.

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il successo delle Olimpiadi italiane è ancora vivo. Il viaggio di Milano Cortina 2026, però, non è ancora finito. È pronto anzi ad aprire un nuovo capitolo con i Giochi Paralimpici, introdotti da uno spettacolo che punterà su valori universali e un forte messaggio culturale. Alfredo Accatino, direttore creativo di Filmmaster, ha curato insieme alla sua squadra la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e ha raccontato all'Adnkronos le coordinate dell'evento: “Arriviamo da un successo per certi versi inaspettato, oltre le previsioni. Ci ha dato una grande carica. Dopo uno show così importante spesso l'adrenalina cala, invece noi siamo ripartiti subito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Life in motion': all'Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina Leggi anche: Milano Cortina 2026, ‘life in motion’ è il tema creativo per cerimonia apertura Paralimpiadi Milano Cortina 2026, la cerimonia d’apertura delle Paraolimpiadi all’Arena di VeronaStewart Copeland e i Meduza sono i primi ospiti della cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si terranno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 'Life in motion' all'Arena di Verona la.... Temi più discussi: Dardust sul palco dell'Arena di Verona per l'Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Verso la cerimonia paralimpica in Arena. Celebrerà la vita in movimento. Torna la colonna sonora di Dardust; Verona, gli abiti di Silvia Ortombina per i costumi della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi in Arena; All'Arena di Verona la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali: programma e ospiti. Verona, gli abiti di Silvia Ortombina per i costumi della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi in ArenaClasse 1982, originaria di Peschiera del Garda, la costume director e fondatrice dello studio Tiny Idols ha lavorato allo spot del Super Bowl diretto da Floria Sigismondi insieme a Pablo Patané ... corrieredelveneto.corriere.it Life in motion, all’Arena di Verona il 6 marzo l’apertura dei Giochi Paralimpici InvernaliA 50 giorni esatti dall’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato a Palazzo Balbi a Venezia i titoli, le visioni creative e i primi ... repubblica.it L’Arena di Verona domani sera all’apertura delle Paralimpiadi parlerà al mondo dal cuore del Veneto. Un monumento simbolo che, grazie ad un investimento di oltre 20 milioni di euro è stato reso pienamente accessibile con interventi mirati di abbattiment - facebook.com facebook