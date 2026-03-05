' Life in motion' | all' Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina

All'Arena di Verona si è svolta la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con la partecipazione di atleti e spettatori provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ha dato il via ufficiale alle competizioni paralimpiche, segnando un momento di grande coinvolgimento e entusiasmo. L’evento ha celebrato l’inizio di un nuovo capitolo per le Paralympics italiane.

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il successo delle Olimpiadi italiane è ancora vivo. Il viaggio di Milano Cortina 2026, però, non è ancora finito. È pronto anzi ad aprire un nuovo capitolo con i Giochi Paralimpici, introdotti da uno spettacolo che punterà su valori universali e un forte messaggio culturale. Alfredo Accatino, direttore creativo di Filmmaster, ha curato insieme alla sua squadra la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e ha raccontato all'Adnkronos le coordinate dell'evento: "Arriviamo da un successo per certi versi inaspettato, oltre le previsioni. Ci ha dato una grande carica. Dopo uno show così importante spesso l'adrenalina cala, invece noi siamo ripartiti subito.

