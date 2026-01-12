Alluvione contributi bloccati | Servono risposte e tempi certi

A oltre due anni dall’alluvione di novembre 2023, permane la difficoltà nell’erogazione dei contributi regionali destinati ai ristori. La situazione di stallo evidenzia l’esigenza di risposte chiare e tempi certi per le famiglie e le imprese colpite, che attendono ancora un aiuto concreto per ricostruire e riprendersi dalla calamità.

"A oltre due anni dall'alluvione del novembre 2023, c'è grande preoccupazione per la persistente situazione di stallo sull'erogazione dei contributi regionali destinati ai ristori". Ad esprimerla è la segreteria provinciale pratese del Partito Liberaldemocratico. "Numerosi cittadini hanno concluso correttamente l'iter di ricognizione dei danni, presentando la documentazione nei tempi e nelle modalità previste. Pratiche che risultano formalmente approvate, ma che non hanno ancora trovato seguito nell'erogazione concreta dei contributi – spiega il PLD pratese -. Famiglie e imprese hanno affrontato un percorso burocratico complesso, anticipando spese ingenti, spesso ricorrendo a prestiti o rinunciando a interventi fondamentali, confidando nella tempestività delle istituzioni".

Alluvione 2023, Pld Prato: "Contributi regionali bloccati. Servono risposte chiare, tempi certi e responsabilità politiche" - PRATO – "A oltre due anni dall'alluvione del 2 novembre 2023, che ha colpito duramente i cittadini dell'intera provincia di Prato, c'è grande ...

