La Casa Bianca ha manifestato preoccupazione per l’aumento dei prezzi della benzina, mentre il petrolio statunitense non riesce a coprire la diminuzione dell’offerta provocata dall’attacco all’Iran. Solo pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato di non essere preoccupato per i rincari, nonostante le tensioni legate alla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz.

“Non sono per nulla preoccupato” per i prezzi del petrolio, aveva assicurato solo domenica scorsa Donald Trump all’intervistatore di Fox che gli chiedeva se dopo l’attacco all’Iran e con l’annunciata chiusura dello Stretto di Hormuz non temesse forti rincari. Ieri aveva già cambiato versione, ammettendo che “probabilmente aumenteranno“, ma che “alla fine diminuiranno”. Oggi, con la benzina salita a 3,25 dollari al gallone, secondo Politico alla Casa Bianca è in corso una “ricerca frenetica di opzioni” per calmierare i listini. Con la capo dello staff Susie Wiles che ha chiesto ai consiglieri di partorire proposte e il segretario dell’Energia Chris Wright impegnato a scovare qualche “buona notizia” da presentare al presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Casa Bianca in allarme per i rincari della benzina. E il petrolio Usa non può compensare il calo di offerta causato dall’attacco all’Iran

