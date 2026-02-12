Arrivano le figlie di Andrea Bocelli e Sebastiano Somma nella sesta stagione di

Due ‘ figlie di ‘ si aggiungono al cast di Mare Fuori. Nel corso della sesta stagione della serie, disponibile su RaiPlay con i primi sei episodi da mercoledì 4 marzo, i telespettatori conosceranno Sharon e Stella, interpretate rispettivamente da Cartisia Somma e Virginia Bocelli, figlie rispettivamente dell’attore Sebastiano Somma e del tenore Andrea Bocelli. Con il loro ingresso si rinnovano le storie della serie ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, in onda prossimamente anche su Rai 2. Mare Fuori 6: Cartisia Somma è Sharon. Cartisia Somma in Mare Fuori – © US Rai Nata nel 2005 dal matrimonio tra Sebastiano Somma e l’attrice Morgana Forcella, Cartisia Somma è stata scelta per interpretare Sharon, una ragazza di umili origini che, pur essendo costretta a gestire il banco del pesce della sua famiglia, ambisce da sempre alla ricchezza e al potere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mare Fuori 6, arrivano le figlie di Andrea Bocelli e Sebastiano Somma

Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, entra nel cast di "Mare Fuori".

Ieri è stata presentata ufficialmente la sesta stagione di "Mare Fuori", una delle serie più seguite del momento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

