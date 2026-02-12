Mare Fuori 6 arrivano le figlie di Andrea Bocelli e Sebastiano Somma
Arrivano le figlie di Andrea Bocelli e Sebastiano Somma nella sesta stagione di
Due ‘ figlie di ‘ si aggiungono al cast di Mare Fuori. Nel corso della sesta stagione della serie, disponibile su RaiPlay con i primi sei episodi da mercoledì 4 marzo, i telespettatori conosceranno Sharon e Stella, interpretate rispettivamente da Cartisia Somma e Virginia Bocelli, figlie rispettivamente dell’attore Sebastiano Somma e del tenore Andrea Bocelli. Con il loro ingresso si rinnovano le storie della serie ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, in onda prossimamente anche su Rai 2. Mare Fuori 6: Cartisia Somma è Sharon. Cartisia Somma in Mare Fuori – © US Rai Nata nel 2005 dal matrimonio tra Sebastiano Somma e l’attrice Morgana Forcella, Cartisia Somma è stata scelta per interpretare Sharon, una ragazza di umili origini che, pur essendo costretta a gestire il banco del pesce della sua famiglia, ambisce da sempre alla ricchezza e al potere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondimenti su Andrea Bocelli
Virginia Bocelli, figlia di Andrea, nel cast di “Mare Fuori”
Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, entra nel cast di “Mare Fuori”.
“Mare Fuori 6 è stato un salto spaventoso. Io vengo da un mondo completamente diverso”: Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, tra le new entry del cast
Ieri è stata presentata ufficialmente la sesta stagione di “Mare Fuori”, una delle serie più seguite del momento.
Ultime notizie su Andrea Bocelli
Argomenti discussi: Mare Fuori 6 sta per arrivare. Tutte le novità; Mare Fuori 6: quando esce, il cast, le anticipazioni, le curiosità: tutto quello che devi sapere; Mare Fuori 6 cambia data e anticipa l’uscita su RaiPlay: il calendario aggiornato; Mare fuori 6, quei ragazzi interrotti.
«Mare fuori 6», quei ragazzi interrotti«Mare fuori» è anche un laboratorio permanente di creatività con il 50% del pubblico di età inferiore ai 35 anni. Mentre il 4 marzo su RaiPlay ... ilmattino.it
Le novità di Mare Fuori 6: quando esce su RaiPlay, anticipazioni e castM are Fuori: sei stagioni in sei anni. E quando Mare Fuori 6 deve ancora uscire le cinque precedenti hanno ottenuto 490 milioni di visualizzazioni complessive. Ma manca davvero poco all’uscita dei nuo ... iodonna.it
Talento, passione per la musica, il cinema e la fotografia. Tutto questo è Antonio De Matteo, uno degli attori protagonisti della celebre serie TV "Mare Fuori". L'intervista di L'ora solare è disponibile su #Play2000 facebook
L'IPM di Napoli torna con le storie dei giovani detenuti che cercano di trovare la loro strada tra le sfide e le ombre della reclusione e la luce del mondo esterno. "Mare Fuori" sta per tornare con la sesta stagione e prevede tante new entry, tra queste la giovani x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.