Calci aperture straordinarie dell' Ufficio Anagrafe per richiedere la Carta d' Identità Elettronica

L’Ufficio Anagrafe di Calci ha deciso di aprire straordinariamente nelle prossime settimane per aiutare i cittadini a richiedere la Carta d’Identità Elettronica. Sono circa un migliaio le persone che ancora possiedono una carta d’identità cartacea, un documento che a partire dal 3 agosto 2026 non sarà più valido per viaggiare o come documento di riconoscimento. L’amministrazione invita tutti a sfruttare queste aperture per aggiornare il prima possibile il proprio documento.

Sono circa un migliaio i cittadini e le cittadine di Calci che risultano ancora in possesso di una carta d’identità cartacea, che a partire dal 3 agosto 2026 - come da Regolamento (UE) 20191157 - non sarà più valida per l’espatrio e come documento di riconoscimento. Entro tale data le.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Calci Ufficio

Il Comune di Lanciano informa che l’ufficio anagrafe sarà aperto in modalità straordinaria esclusivamente per i residenti, al fine di facilitare il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE).

Nel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Calci Ufficio

Musei, aperture straordinarie e visite guidate . Il primo giorno dell’anno nel segno dell’arteIl nuovo anno inizia all’insegna della cultura. Domani primo gennaio tutti i musei della Direzione Regionale Umbria restano aperti con visite guidate, iniziative e aperture straordinarie pensate per ... lanazione.it

Aperture straordinarie del Museo Archeologico e dell'AnfiteatroSarà un week end pieno di eventi quello del 5 e 6 luglio prossimi ad Ancona, che aggiunge ai numerosi appuntamenti dell'UlisseFest di Lonely Planet e all'arrivo della nave Palinuro in porto, anche una ... ansa.it

APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ANAGRAFE PER SOSTITUZIONE CARTA IDENTITA' CARTACEA. Come già pubblicizzato, dal 3/08/2026 la carta di identità cartacea non sarà più valida. In base al Regolamento Europeo n. 2019/1157 e alla Circolare - facebook.com facebook