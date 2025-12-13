carrarese a caccia del riscatto dopo due ko calabro conta anche sulla spinta dei tifosi

Dopo due sconfitte consecutive, la Carrarese si prepara a sfidare la Virtus Entella con l’obiettivo di riscattarsi. Allenato da Antonio Calabro, il team spera di ritrovare la vittoria grazie anche al supporto dei tifosi, con la curva riaperta e pronta a sostenere gli azzurri allo stadio dei Marmi.

Antonio Calabro inquadra la sfida contro la Virtus Entella. Domani allo stadio dei Marmi gli azzurri potranno tornare a contare anche sulla curva, riaperta dopo il via libera i dato dalla Commissione provinciale di pubblico spettacolo e pronta ad ospitare 2.200 tifosi in più grazie alla vendita dei biglietti iniziata ieri. Un ’boost’ fondamentale in un periodo chiave della stagione, come sottolineato dallo stesso tecnico salentino nella conferenza stampa prepartita. Mister, si torna in campo dopo due sconfitte molto diverse fra loro. Che settimana è stata e che clima si respira? "Resta il rammarico di aver portato via zero punti dopo una partita in cui non devo rimproverare nulla ai ragazzi, soprattutto riguardo la voglia di vincere e l’atteggiamento. Sport.quotidiano.net

