5 capi must have per copiare lo stile minimal chic di carolyn bessette kennedy

Il debutto della serie “Love Story” su Disney+ ha portato a un’impennata di conversazioni online, influenzando lo stile di molte appassionate. Questo cambiamento si deve alla figura di Carolyn Bessette-Kennedy, icona di eleganza minimalista. Ora, le fashioniste cercano di replicare il suo look con cinque capi fondamentali. Sono pezzi semplici, ma capaci di trasformare ogni outfit in un vero e proprio tributo alla sua sobrietà chic. La moda si evolve anche attraverso i dettagli più essenziali.

C’è stato un momento, subito dopo il rilascio dei primi episodi di “Love Story” su Disney+, in cui i social media hanno improvvisamente cambiato rotta. I , solitamente saturi di micro-trend effimeri, si sono fermati davanti a un’immagine precisa: un’eleganza tagliente, quasi austera, eppure incredibilmente magnetica. Carolyn Bessette-Kennedy era tornata. O meglio, il suo spirito non se n’era mai andato, ma la serie ha riacceso i riflettori su quell’allure anni ’90 che oggi, in un’era dominata dal rumore visivo, suona come una boccata d’aria fresca. Visualizza questo post su Instagram In poche ore, l’hashtag dedicato ai suoi outfit ha accumulato milioni di visualizzazioni.🔗 Leggi su Dilei.it

