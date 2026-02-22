Carnesecchi Juve il portiere dell’Atalanta è il nome in pole position per il post Di Gregorio Serve questa offerta per strapparlo all’Atalanta

Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, è il nome più vicino a trasferirsi alla Juventus, che punta a convincerlo con un’offerta concreta. La società bianconera cerca di superare la concorrenza offrendo un contratto allettante, sperando di ottenere il via libera dall’Atalanta. La trattativa si intensifica mentre i dirigenti lavorano per definire i dettagli finali. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Carnesecchi Juve, i bianconeri sono in pressing sul portiere dell’Atalanta. Ma non si tratta di una operazione semplice da chiudere per questioni economiche. Il mercato dei portieri è in fermento e la Continassa sembra aver individuato l’erede designato per proteggere i pali bianconeri nel prossimo futuro. Nonostante la fiducia pubblica rinnovata a Di Gregorio, le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti della dirigenza raccontano di un interesse sempre più concreto per il talento dell’Atalanta. Il binomio Carnesecchi Juve non è più solo una suggestione giornalistica, ma una vera e propria strategia per riportare sicurezza a un reparto che in questo febbraio ha mostrato crepe inaspettate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Carnesecchi Juve, è lui il primo nome per la porta: la richiesta dell’Atalanta per far partire il portiere. Le ultimissimeL’Atalanta ha deciso di cedere Carnesecchi per 25-30 milioni di euro, motivo che ha portato la Juventus a puntare forte sul portiere.

