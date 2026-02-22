Carnesecchi Juve il portiere dell’Atalanta è il nome in pole position per il post Di Gregorio Serve questa offerta per strapparlo all’Atalanta

Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, è il nome più vicino a trasferirsi alla Juventus, che punta a convincerlo con un’offerta concreta. La società bianconera cerca di superare la concorrenza offrendo un contratto allettante, sperando di ottenere il via libera dall’Atalanta. La trattativa si intensifica mentre i dirigenti lavorano per definire i dettagli finali. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Carnesecchi Juve, i bianconeri sono in pressing sul portiere dell’Atalanta. Ma non si tratta di una operazione semplice da chiudere per questioni economiche. Il mercato dei portieri è in fermento e la Continassa sembra aver individuato l’erede designato per proteggere i pali bianconeri nel prossimo futuro. Nonostante la fiducia pubblica rinnovata a Di Gregorio, le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti della dirigenza raccontano di un interesse sempre più concreto per il talento dell’Atalanta. Il binomio Carnesecchi Juve non è più solo una suggestione giornalistica, ma una vera e propria strategia per riportare sicurezza a un reparto che in questo febbraio ha mostrato crepe inaspettate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Carnesecchi Juve, è lui il primo nome per la porta: la richiesta dell’Atalanta per far partire il portiere. Le ultimissimeL’Atalanta ha deciso di cedere Carnesecchi per 25-30 milioni di euro, motivo che ha portato la Juventus a puntare forte sul portiere.

Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Il portiere italiano del Tottenham in pole, ma serve un’offerta sostenibileVicario dell’Inter, protagonista di un vero e proprio derby di mercato, si conferma il candidato principale a sostituire Sommer.

Di Gregorio sbaglia ancora, la Juve si guarda intorno. Pole Vicario, alternativa Carnesecchi e non solo: la (lunga) lista per l'estateGli errori di Di Gregorio? Abbiamo prima sbagliato il passaggio all'indietro...lui è responsabile come tutti gli altri. Parola di Luciano Spalletti dopo Juventus-Como 0-2, un tentativo di allentare ... msn.com

La classifica dei portieri della Serie A è impietosa con Di Gregorio e la Juve: è messo malissimoLe sbavature nella sfida contro il Como (persa 0-2 in casa) hanno messo il dito nella piaga alimentando il partito di quanti non ritengono l'ex numero ... fanpage.it

Juve a caccia di un nuovo numero uno alla luce del rendimento di Di Gregorio: c’è Vicario in pole, poi Carnesecchi. Chi sarebbe il portiere ideale Il caso Di Gregorio, autore di errori in serie nelle ultime due settimane contro Lazio, Inter e Como, impon - facebook.com facebook

Juventus, non solo Carnesecchi. Per la porta piace il 2005 Restes, contatti anche con De Gea x.com