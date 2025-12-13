Palestra Juve si accende la corsa all’esterno di proprietà dell’Atalanta | due club hanno già fatto alcune telefonate la Dea ha fissato il prezzo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus accelera sulla corsa per la palestra esterna, con l’Atalanta che ha già fissato un prezzo e ricevuto alcune telefonate da club interessati. La trattativa si complica a causa della richiesta elevata della Dea, mentre i bianconeri cercano di anticipare la concorrenza dell’Inter. Ecco gli aggiornamenti sulle manovre e le strategie in corso.

Palestra Juve, le manovre bianconere per anticipare la concorrenza dell’Inter e la richiesta monstre dell’Atalanta che complica i piani. Il calciomercato di dicembre è spesso fatto di sussurri, ma quello che riguarda  Marco Palestra  sta diventando un vero e proprio grido di battaglia tra le due superpotenze del calcio italiano. L’esterno dell’Atalanta, esploso definitivamente in questa stagione in prestito, è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare le fasce. A Torino, però, la musica è cambiata: non c’è più Cristiano Giuntoli a tessere le tele, ma  Damien Comolli. Il dirigente francese, figura centrale del nuovo corso voluto da  Exor, ha deciso di muoversi in prima persona. Juventusnews24.com

palestra juve accende corsaAtalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa... - L'esterno in prestito al Cagliari sulle orme di Kulusevski: vale 40 milioni, la Serie A rischia di un perdere anche lui ... msn.com

palestra juve accende corsaYildiz trascina la Juventus: doppietta al Cagliari e bianconeri di nuovo in corsa - Cagliari avanti con Esposito La gara si accende al 26’: Palestra sfonda sulla destra, salta l’uomo e mette in mezzo un pallone perfetto per Esposito, che anticipa la difesa bianconera e insacca lo 0- giornaledipuglia.com

palestra juve si accende la corsa all8217esterno di propriet224 dell8217atalanta due club hanno gi224 fatto alcune telefonate la dea ha fissato il prezzo

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, si accende la corsa all’esterno di proprietà dell’Atalanta: due club hanno già fatto alcune telefonate, la Dea ha fissato il prezzo

This is how a Juventus player trains at the gym

Video This is how a Juventus player trains at the gym