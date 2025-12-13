Palestra Juve si accende la corsa all’esterno di proprietà dell’Atalanta | due club hanno già fatto alcune telefonate la Dea ha fissato il prezzo

La Juventus accelera sulla corsa per la palestra esterna, con l’Atalanta che ha già fissato un prezzo e ricevuto alcune telefonate da club interessati. La trattativa si complica a causa della richiesta elevata della Dea, mentre i bianconeri cercano di anticipare la concorrenza dell’Inter. Ecco gli aggiornamenti sulle manovre e le strategie in corso.

Palestra Juve, le manovre bianconere per anticipare la concorrenza dell’Inter e la richiesta monstre dell’Atalanta che complica i piani. Il calciomercato di dicembre è spesso fatto di sussurri, ma quello che riguarda Marco Palestra sta diventando un vero e proprio grido di battaglia tra le due superpotenze del calcio italiano. L’esterno dell’Atalanta, esploso definitivamente in questa stagione in prestito, è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare le fasce. A Torino, però, la musica è cambiata: non c’è più Cristiano Giuntoli a tessere le tele, ma Damien Comolli. Il dirigente francese, figura centrale del nuovo corso voluto da Exor, ha deciso di muoversi in prima persona. Juventusnews24.com Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa... - L'esterno in prestito al Cagliari sulle orme di Kulusevski: vale 40 milioni, la Serie A rischia di un perdere anche lui ... msn.com

Yildiz trascina la Juventus: doppietta al Cagliari e bianconeri di nuovo in corsa - Cagliari avanti con Esposito La gara si accende al 26’: Palestra sfonda sulla destra, salta l’uomo e mette in mezzo un pallone perfetto per Esposito, che anticipa la difesa bianconera e insacca lo 0- giornaledipuglia.com

#AtalantaCagliari sfida speciale per Palestra: cartellino di proprietà della 'Dea' che potrebbe godere di un'asta tra Inter e Juventus x.com

GdS - Juventus e Inter hanno messo nel mirino Marco Palestra, ma la concorrenza potrebbe aumentare: diverse società di Premier League stanno seguendo il giocatore, con il pericolo che si scateni una vera e propria gara al rialzo. L’Atalanta, dal canto suo, - facebook.com facebook

