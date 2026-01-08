Carcere di Sollicciano | detenuti al gelo 2 gradi in alcune celle

Al carcere di Sollicciano, alcune celle raggiungono temperature di soli 2 gradi a causa di un riscaldamento inefficiente e di infiltrazioni di umidità. La situazione evidenzia problemi strutturali e di gestione che influenzano le condizioni di vita dei detenuti, rendendo difficile il rispetto delle norme minime di vivibilità. La questione solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei detenuti e sulla manutenzione delle strutture penitenziarie.

Carceri,emergenza freddo a Sollicciano.Gianassi: nulla è cambiato - Come denunciato oggi dal Corriere Fiorentino, detenuti e personale sono costretti a vivere e lavorare ... askanews.it

Emergenza freddo nel carcere di Sollicciano: “Due gradi in alcune celle, situazione inaccettabile” - Il deputato dem Federico Gianassi annuncia una nuova interrogazione: “Perché ancora non è stato fatto nulla per garantire condizioni di vita dignitose all’interno dell’istituto? msn.com

Oggi eravamo in presidio sotto il carcere di Sollicciano, dove è rinchiusa una persona che da anni sostiene concretamente il popolo palestinese, inviando aiuti. Chi fa solidarietà non può essere criminalizzato: che il governo israeliano inserisca queste person - facebook.com facebook

Incendio in carcere a Sollicciano, 26 evacuati. Vigili del fuoco nelle celle per soccorrere i detenuti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.