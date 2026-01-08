Carcere di Sollicciano | detenuti al gelo 2 gradi in alcune celle
Al carcere di Sollicciano, alcune celle raggiungono temperature di soli 2 gradi a causa di un riscaldamento inefficiente e di infiltrazioni di umidità. La situazione evidenzia problemi strutturali e di gestione che influenzano le condizioni di vita dei detenuti, rendendo difficile il rispetto delle norme minime di vivibilità. La questione solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei detenuti e sulla manutenzione delle strutture penitenziarie.
Il riscaldamento, non sempre funzionante, e l'umidità estrema dovuta alle infiltrazioni, spingono le temperature nelle sezioni detentive ai limiti del sopportabile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
