Sollicciano l' associazione denuncia | Serve dignità per chi vive e lavora in carcere
Mentre Firenze si accende di luci e messaggi di solidarietà, il carcere di Sollicciano resta ai margini, come un mondo a parte. A denunciarlo è l’associazione Pantagruel, da anni impegnata all’interno della casa circondariale, che in occasione delle festività natalizie torna a puntare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sollicciano, l’allarme dell’associazione: "Piove su detenuti e agenti, inaccettabile" - Piove sui corpi provati dalla sofferenza, dai morsi delle cimici, dagli atti di autolesionismo. lanazione.it
Sollicciano, il "vascello fantasma" che le luci delle feste non riescono a illuminare - Le strade trasudano atmosfera di festa, famiglia, comunità. msn.com
Incendio a Sollicciano, detenuti con segni di ustioni. La denuncia di Pantagruel - Firenze, 21 novembre 2025 – Una decina di giorni fa nella sezione articolazione tutela salute mentale (Atsm) del carcere fiorentino di Sollicciano è scoppiato un incendio e alcuni detenuti “sono ... lanazione.it
Periodicamente visitiamo il carcere di Sollicciano, mantenendo un dialogo costante fondato sull’ascolto e sulla volontà di individuare soluzioni concrete. Durante una delle ultime visite, tra le molte criticità emerse, ci è stata segnalata la condizione della lavand - facebook.com facebook
