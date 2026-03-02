L’effetto guerra su carburanti e bollette e la sinistra pronta a speculare contro il governo

La guerra in Iran, che si sta diffondendo in tutto il Medio Oriente, sta iniziando a influenzare i prezzi dei carburanti e delle bollette. Le tensioni nel settore energetico stanno portando a un aumento dei costi, con ripercussioni immediate sui consumatori. La situazione si sta evolvendo rapidamente, e le conseguenze si fanno sentire sia sul mercato che sulle famiglie.

La guerra in Iran, che si estende a tutto il Medioriente, avrà un primo, drammatico effetto sul costo dei carburanti e dell'energia. E la sinistra italiana si prepara a speculare contro il governo Meloni, incurante degli sforzi che l'esecutivo ha compiuto proprio in questi giorni e del fatto che la contingenza internazionale non è certo colpa di chi governa l'Italia. Il prezzo del petrolio ha subito un'impennata del 9% subito dopo l'inizio delle ostilità. Si registra un aumento immediato dei listini alla pompa. Le quotazioni del diesel hanno raggiunto i massimi da un anno a questa parte. E gli analisti avvertono sul rischio della soglia dei due euro a litro.