Sfruttavano lavoratori stranieri per arricchirsi | maxi sequestro da un milione

I Carabinieri di Mantova hanno effettuato un sequestro di beni per oltre un milione di euro a carico di due cittadini moldavi. Le persone coinvolte sono accusate di favorire l’immigrazione clandestina e di sfruttare lavori di lavoratori stranieri. L’operazione si è conclusa con il sequestro preventivo di beni nei confronti degli indagati, che ora sono sotto inchiesta.

Mantova, 28 febbraio 2026 – I Carabinieri di Mantova hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre un milione di euro nei confronti di due cittadini moldavi, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento del lavoro. L'operazione, supportata dai militari delle compagnie di Gonzaga e Cento, ha riguardato diversi immobili, conti bancari e un'autovettura di lusso. I due moldavi, già arrestati lo scorso ottobre, sono accusati di aver reclutato oltre cinquanta connazionali in difficoltà, inducendoli a entrare in Italia con documenti falsi per lavorare, principalmente in agricoltura, in condizioni di sfruttamento.