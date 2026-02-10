Tratta di minori e sfruttamento sessuale | nuovo arresto per i due aguzzini

La polizia ha messo in manette di nuovo i due sospettati coinvolti nello sfruttamento di una minorenne. Dopo il primo arresto lo scorso novembre, vengono ora applicate misure più dure. L’uomo e la donna, accusati di traffico di persone e sfruttamento sessuale, sono stati portati in carcere. La vicenda si sta sviluppando con nuovi sviluppi giudiziari, mentre le indagini proseguono.

I due in carcere da novembre. Vittima una ragazza di origini straniere fatta arrivare in Italia con la scusa di un lavoro, poi narcotizzata, sequestrata e costretta a prostituirsi Nuova misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo e la donna finiti in carcere nel novembre scorso perché accusati di traffico di persone e sfruttamento sessuale di una minorenne. Nella giornata di ieri la polizia ha dato esecuzione al nuovo provvedimento del gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. I due indagati si trovavano, come detto, già in carcere da novembre, quando era stato eseguito nei loro confronti il provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Latina e successivamente convalidato dal gip del Tribunale di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it

