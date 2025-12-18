Una gita scolastica si trasforma in un gesto di solidarietà quando, a causa di barriere e incomprensioni, 140 studenti rinunciano alla visita in segno di vicinanza a un compagno disabile. Questi episodi evidenziano l'importanza di inclusione e sensibilità, lasciando un segno duraturo nel cuore di chi li vive e di chi li osserva.

Il compagno disabile non può salire sul bus: 140 ragazzi di terza media rinunciano alla gita. Succede presso l'IC Sezze-Bassiano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quella che doveva essere una mattinata dedicata al cinema si è trasformata, per gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Sezze–Bassiano, in un momento di solidarietà e partecipazione del quale faranno sicuramente tesoro non solo nei prossimi giorni ma, forse, anche nei prossimi anni. Il gruppo, composto da circa 140 partecipanti, doveva recarsi al cinema a Frosinone; appuntamento a Ferro di Cavallo, dove studenti e docenti erano in attesa dei mezzi. Il problema dei pullman e della pedana per le carrozzine. L’organizzazione prevedeva l’impiego di tre pullman, uno dei quali attrezzato con pedana per il trasporto degli studenti in carrozzina, come garantito dall’agenzia incaricata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

