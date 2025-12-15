Campobasso ‘Faccetta nera’ a tutto volume sulla pista di pattinaggio | il video

A Campobasso, è stato diffuso un video che mostra la riproduzione a tutto volume della canzone ‘Faccetta nera’ sulla pista di pattinaggio di fronte al Municipio. La diffusione del brano, simbolo del regime fascista, ha suscitato immediatamente polemiche e discussioni sulla sensibilità e i valori della comunità locale.

© Lapresse.it - Campobasso, ‘Faccetta nera’ a tutto volume sulla pista di pattinaggio: il video Polemica a Campobasso dopo la diffusione della canzone ‘ Faccetta nera ‘, simbolo del regime fascista, durante le attività della pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, in un momento di grande affluenza di pubblico, e ha suscitato immediate reazioni politiche. Il circolo cittadino di Sinistra Italiana Matteo Fallica ha denunciato l’accaduto parlando di “grave apologia di fascismo” e respingendo ogni tentativo di minimizzare l’episodio come folklore o semplice intrattenimento. Per SI, la diffusione di un brano legato al regime in uno spazio pubblico e istituzionale rappresenta “un fatto inaccettabile”, che impone una riflessione sulla tutela dei valori democratici e antifascisti. Lapresse.it