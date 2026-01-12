Nuovo cedimento sulla provinciale 88 chiusa la strada tra Avellino e Contrada

Il cedimento sulla provinciale 88, avvenuto il 12 gennaio, ha provocato la chiusura totale della strada tra Avellino e Contrada. La carreggiata si è progressivamente deteriorata, rendendo necessario il blocco del traffico per motivi di sicurezza. Si tratta di un intervento urgente volto a valutare e riparare i danni, garantendo la riapertura della strada nel minor tempo possibile.

Nuovo cedimento della carreggiata sulla strada provinciale 88: il crollo, nel pomeriggio del 12 gennaio, ha portato al blocco totale della circolazione sull'asse viario.

