Camion dei rifiuti esce di strada e si ribalta lungo la strada Romana Nord

18 dic 2025

Un incidente si è verificato questa mattina presto sulla Strada Statale Romana Nord, quando un camion dei rifiuti è uscito di strada e si è ribaltato. L’incidente, avvenuto intorno alle 5:45, ha coinvolto un veicolo pesante, causando disagi e interventi di emergenza. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, mentre le autorità sono sul posto per gestire la situazione.

Un altro incidente si è verificato si è consumato prima dell'alba di oggi, intorno alle 5:45, lungo il tracciato della Strada Statale Romana Nord (SP413). Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti indifferenziati ha improvvisamente perso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

