Camion dei rifiuti esce di strada e si ribalta lungo la strada Romana Nord

Un incidente si è verificato questa mattina presto sulla Strada Statale Romana Nord, quando un camion dei rifiuti è uscito di strada e si è ribaltato. L’incidente, avvenuto intorno alle 5:45, ha coinvolto un veicolo pesante, causando disagi e interventi di emergenza. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, mentre le autorità sono sul posto per gestire la situazione.

© Modenatoday.it - Camion dei rifiuti esce di strada e si ribalta lungo la strada Romana Nord Un altro incidente si è verificato si è consumato prima dell'alba di oggi, intorno alle 5:45, lungo il tracciato della Strada Statale Romana Nord (SP413). Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti indifferenziati ha improvvisamente perso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Auto esce di strada lungo la SR69. Feriti un ragazzo e una donna Leggi anche: Camion si ribalta nella notte, ferito il conducente: chiuso un tratto della strada provinciale 137 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Camion dei rifiuti esce di strada e si ribalta lungo la strada Romana Nord; Camion dei rifiuti esce di strada: conducente estratto dai Vigili del Fuoco. Camion dei rifiuti esce di strada: conducente estratto dai Vigili del Fuoco - Alle 5:45 di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi, sono intervenuti per incidente stradale sulla Strada Statale romana nord. lapressa.it

CARPI, INCIDENTE ALL’ALBA. CAMION DI RIFIUTI SI RIBALTA NELLA SCARPATA - Alle 5:45 di questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per un incidente stradale lungo la Strada Statale Romana Nord. tvqui.it

FOGLIZZO – Incidente, Sp40: Camion cisterna esce di strada e si ribalta su un fianco (FOTO) - È accaduto questa mattina, martedì 16 dicembre, poco prima delle 7, sulla Sp40 a Foglizzo. obiettivonews.it

CAMION RADIOATTIVI IN QUARANTENA...INARRESTABILE Allarme a Crotone: alcuni camion dei rifiuti risultano radioattivi. A seguito del riscontro di livelli di radioattività superiori ai limiti di legge e rilevati dai sistemi di controllo radiometrico presenti nell'impi - facebook.com facebook

Ancora un abbandono di rifiuti col camion a Coltano: "Chi scarica lo fa sapendo di essere impunito" ift.tt/FBtcUy6 ift.tt/YoBNq5V x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.