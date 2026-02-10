La polizia ha messo i sigilli a cinque locali nel centro storico dopo una serie di controlli. Le autorità hanno riscontrato musica ad alto volume senza limiti di orario, feste non autorizzate e anche fuochi d’artificio. Le attività sono state chiuse per violazioni alle norme di sicurezza e ordine pubblico.

Musica ad alto volume e senza limiti di orario, feste non autorizzate e anche fuochi d’artificio. Nel cuore del centro storico. Nella movida attorno al Nuovo Teatro Verdi. Su questi presupposti cinque fra i più noti e frequentati locali notturni sono stati sequestrati ieri mattina dalla polizia Amministrativa della Questura di Brindisi. Sequestro preventivo, in pratica per fermare le condotte contestate, per Opera Lounge Bistrot di piazzetta Durano; per La Plaza di largo Concordia e Room 46 di via Palma; per Bar da Felle di via Santi; e per il Niklas di via Marco Pacuvio. I provvedimenti Sono gli stessi locali colpiti il 28 ottobre di due anni fa dall’ordinanza con cui il sindaco Giuseppe Marchionna fermò la musica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Movida, scattano i sigilli per cinque locali

Due locali della movida di Crema sono stati chiusi temporaneamente dopo episodi di vandalismo e pericolose intemperanze.

Questa mattina i controlli nei locali della movida a Foggia si sono intensificati.

