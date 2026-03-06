Cambio di rotta per i medici di famiglia prescrizioni più mirate Ossigeno per le liste d' attesa

I medici di famiglia in provincia di Modena adotteranno nuove linee guida per le prescrizioni, con l’obiettivo di rendere più accurate le richieste di visite ed esami. I vertici sanitari locali hanno illustrato i risultati di un piano volto a ottimizzare le pratiche cliniche e ridurre le liste d’attesa. L’intervento mira a garantire una gestione più efficace delle risorse sanitarie e a migliorare i tempi di risposta.

I vertici della sanità modenese hanno presentato i risultati dell'importante piano per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di visite ed esami. E' stata l'occasione per fare il punto sui primi cinque mesi di applicazione dell’accordo locale con i Medici di medicina generale - che molto aveva fatto parlare di sè nei mesi scorsi - frutto di un considerevole e articolato lavoro congiunto tra Aziende sanitarie modenesi, medici di medicina generale e specialisti di tutto il territorio provinciale. Un progetto che ha visto già in questa prima sua fare un miglioramento significativo dell’attività di prescrizione di visite ed esami, il cosiddetto comportamento prescrittivo, con una riduzione della variabilità ingiustificata nelle prescrizioni tra un professionista e l’altro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

