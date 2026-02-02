Software per medici di famiglia | il business nascosto dietro le prescrizioni digitali

In Toscana, soprattutto a Firenze, migliaia di prescrizioni mediche vengono gestite ogni anno da software privati. Questi sistemi digitali, usati dai medici di famiglia, non sono gestiti dal pubblico, ma da aziende private con fatturati che superano i dieci milioni di euro all’anno. Un giro di affari che passa in gran parte inosservato, mentre il sistema sanitario si affida a queste piattaforme per gestire le prescrizioni dei pazienti.

In Toscana, soprattutto a Firenze, milioni di prescrizioni mediche vengono gestite ogni anno da software digitali che non appartengono al sistema sanitario pubblico, ma a società private con fatturati che superano i dieci milioni di euro all’anno. Questi strumenti, utilizzati da medici di famiglia per registrare visite, prescrivere farmaci e archiviare cartelle cliniche, sono diventati fondamentali per il funzionamento quotidiano delle strutture di medicina generale. Nonostante la loro centralità, il sistema è gestito da aziende private, spesso con sede fuori dalla regione, che operano in silenzio, senza trasparenza sulle condizioni contrattuali né sulle garanzie di sicurezza dei dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

