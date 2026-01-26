Maltrattamenti e tentata rapina all' ex compagna | 47enne agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Vallo della Lucania hanno notificato un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari a un uomo di 47 anni di Moio della Civitella, accusato di maltrattamenti e tentata rapina ai danni dell’ex compagna. L’intervento si inserisce in un quadro di misure di tutela e rispetto delle norme di legge, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

Le indagini sono scattate dopo l'aggressione avvenuta la notte di San Silvestro. L'uomo avrebbe tentato di strangolare la donna I Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania hanno eseguito a Moio della Civitella, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 47enne del posto. L'uomo è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni aggravate e tentata rapina ai danni dell'ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo quanto reso noto dai militari, le indagini sono scaturite a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine presso l'abitazione della coppia, avvenuto nella notte del 31 dicembre 2025.🔗 Leggi su Salernotoday.it

