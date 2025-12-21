Stalker minaccia la vittima anche sullo stato WhatsApp arrestato un 23enne

Un giovane di 23 anni di Capua è stato arrestato dai carabinieri a Vitulazio con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Le minacce di morte e gli insulti, anche davanti al figlio della vittima, si sono estesi anche allo stato WhatsApp della donna. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata detenzione.

Minacce di morte, insulti sessisti anche davanti al figlio della donna. Un giovane di 23 anni di Capua è stato arrestato dai carabinieri a Vitulazio, nel Casertano, con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. L'arresto è scattato nella giornata di sabato, dopo la denuncia presentata dalla donna, residente a Bellona. Secondo quanto riferito dalla vittima ai militari della Stazione di Vitulazio, dopo la fine della relazione il ragazzo l'avrebbe più volte perseguitata. Gli episodi sarebbero avvenuti anche in strada e alla presenza del bambino. L'ultimo episodio, ritenuto particolarmente grave, si è verificato il giorno prima dell'arresto.

