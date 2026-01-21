Trasferimento call center sospeso Monaco Avs | Servono certezze per lavoratori e servizio Cup

Il trasferimento del call center Cup da Treglio a Teramo è attualmente sospeso. Il capogruppo Avs in consiglio regionale ha richiesto chiarimenti per garantire stabilità ai lavoratori e continuità nel servizio. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni che tutelino gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Sul trasferimento congelato del call center Cup da Treglio a Teramo, il capogruppo Avs in consiglio regionale interviene per chiedere certezze per lavoratori e servizio. “La sospensione di 60 giorni pur rappresentando un primo passo, riguarda di fatto un provvedimento che non sarebbe mai dovuto.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Call center di Treglio, Monaco (Avs): “Regione assente, serve rispetto per i lavoratori”La situazione dei lavoratori del call center di Treglio, impegnati nella commessa della Asl di Teramo, ripropone il tema del rispetto e delle condizioni di lavoro.

