Trasferimento call center sospeso Monaco Avs | Servono certezze per lavoratori e servizio Cup

Il trasferimento del call center Cup da Treglio a Teramo è attualmente sospeso. Il capogruppo Avs in consiglio regionale ha richiesto chiarimenti per garantire stabilità ai lavoratori e continuità nel servizio. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni che tutelino gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Sul trasferimento congelato del call center Cup da Treglio a Teramo, il capogruppo Avs in consiglio regionale interviene per chiedere certezze per lavoratori e servizio. "La sospensione di 60 giorni pur rappresentando un primo passo, riguarda di fatto un provvedimento che non sarebbe mai dovuto.

