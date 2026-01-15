Call center di Treglio Monaco Avs | Regione assente serve rispetto per i lavoratori

La situazione dei lavoratori del call center di Treglio, impegnati nella commessa della Asl di Teramo, ripropone il tema del rispetto e delle condizioni di lavoro. I dipendenti affrontano quotidianamente lunghi spostamenti per mantenere il proprio impiego, evidenziando l’assenza di una reale attenzione da parte delle istituzioni regionali. È importante affrontare questa vertenza con concrete proposte volte a migliorare le condizioni dei lavoratori coinvolti.

A intervenire è il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, che denuncia il "mancato rispetto degli impegni presi dalla Regione" Torna al centro dell’attenzione la vertenza che coinvolge i lavoratori del call center di Treglio, impegnati sulla commessa della Asl di Teramo e costretti ogni giorno a lunghi spostamenti per mantenere il posto di lavoro. A intervenire è il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, che denuncia il «mancato rispetto degli impegni presi dalla Regione». «Il mancato rispetto dell’impegno preso lo scorso 29 dicembre in conferenza dei capigruppo da parte dell’assessore Verì, e l’assenza di una nuova convocazione da parte del presidente Sospiri, rappresentano un segnale grave di disattenzione istituzionale», afferma Monaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

