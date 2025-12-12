Dove vedere in tv Conegliano-Osasco e Scandicci-Dentil Praia Clube Mondiale per club volley femminile 2025 | orari semifinali programma streaming

Le semifinali del Mondiale per club di volley femminile 2025 vedranno affrontarsi Conegliano-Osasco e Scandicci-Dentil Praia Clube. Ecco orari, programma e come seguire in streaming gli incontri, per scoprire le sfide che decreteranno le finaliste della competizione.

Conegliano-Osasco San Cristovao Saude e Scandicci-Dentil Praia Clube saranno le semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. Doppio incrocio tra squadre italiane e formazioni brasiliane a San Paolo, come era ampiamente prevedibile alla vigilia del torneo: si andrà verso un atto conclusivo tra le due realtà del Bel Paese oppure le compagini di casa riusciranno a sovvertire il pronostico? L’appuntamento è per sabato 13 dicembre: si incomincerà alle ore 17.00 con la sfida tra la Scandicci e il Dentil Praia Clube e si proseguirà alle ore 20.30 con il confronto tra Conegliano e l’Osasco. 🔗 Leggi su Oasport.it