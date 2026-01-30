Calciomercato Milan Nkunku proposto al Napoli | la risposta del club partenopeo

Christopher Nkunku potrebbe cambiare maglia già in questa finestra di mercato. Secondo alcune voci, il Milan lo avrebbe proposto al Napoli, ma il club partenopeo non avrebbe ancora deciso se fare sul serio. La situazione resta aperta, e nelle prossime settimane si attendono sviluppi.

Una giornata ricca di notizie in ambito calciomercato per il Milan. Non solo Jean-Philippe Mateta. Quest'oggi si è parlato molto anche della situazione di un attaccante rossonero: Christopher Nkunku, che potrebbe salutare la casacca del diavolo. Il francese, arrivato al Milan in estate per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha un po' deluso le aspettative in quel di via Aldo Rossi e la dirigenza, da diverse settimane, sta pianificando una sua cessione. Come già detto in mattinata, il francese ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in rossonero e, di conseguenza, non intende andare via.

