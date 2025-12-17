Icardi Roma il giocatore è stato proposto ai giallorossi per gennaio | la posizione del club capitolino sul possibile arrivo del giocatore dal Galatasaray

Mauro Icardi torna protagonista nel calciomercato italiano, con il suo nome associato alla Roma. Proposto ai giallorossi per gennaio, l’attaccante argentino suscita interesse, ma al momento il club capitolino non ha ancora aperto alla trattativa. La suggestione di un suo approdo a Roma continua a alimentare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, rendendo questa ipotesi una delle più calde nel panorama della prossima sessione di mercato.

Icardi Roma, l’attaccante argentino sarebbe stato proposto ai giallorossi. Per il momento, comunque, nessuna apertura da parte dei capitolini Il nome di Mauro Icardi torna a circolare con insistenza in ottica Serie A e, tra le ipotesi più suggestive, prende corpo quella che porta alla Roma. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray, è infatti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Roma, nuovo rilancio per Icardi - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma è intenzionata a rilanciare per convincere Mauro Icardi a trasferirsi in giallorosso. calciomercato.com

Wanda Nara e Mauro Icardi, l'udienza di divorzio in tribunale: spunta il nome del terzo (presunto) amante della moglie, un ex calciatore della Roma - Si è svolta la prima udienza in tribunale a Milano per il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. corriereadriatico.it

Mauro Icardi vicino al ritorno in Serie A: “Il capitano del Galatasaray non può più aspettare” - Dai media turchi rimbalza la notizia della conclusione anzitempo del rapporto tra Mauro Icardi e il Galatasaray. fanpage.it

Mercato #Roma, nome nuovo per l’attacco: #Icardi tra le ipotesi #ASRoma #Calciomercato x.com

Calciomercato Roma, spunta anche il nome di Icardi Il futuro di Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, l’attaccante argentino sarebbe stato proposto a tre club di Serie A: Milan - facebook.com facebook