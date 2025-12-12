Calciomercato Juventus | svolta nel futuro di questo bianconero? Ora potrebbe restare a Torino anche nella prossima stagione Cosa sta succedendo
Il futuro di un attuale giocatore della Juventus potrebbe prendere una svolta inattesa. Dopo settimane di incertezze, sembra che il calciatore possa restare a Torino anche nella prossima stagione. La situazione di mercato si sta evolvendo, aprendo nuove possibilità per il suo percorso con la maglia bianconera.
Calciomercato Juventus: cambia tutto nel futuro di questo bianconero. Può rimanere a Torino anche nella prossima stagione. Cosa accade. La rete che ha scardinato la difesa cipriota in Champions League è stata la conferma definitiva, qualora ce ne fosse ancora bisogno. Weston McKennie si è ripreso la Juventus a suon di prestazioni, confermandosi un ingranaggio insostituibile nel motore bianconero. Ora, con l’apertura della finestra invernale di mercato ormai imminente, la dirigenza ha deciso di non poter più rimandare il discorso relativo al suo domani. Secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, blindare il centrocampista americano classe 1998 è diventata una priorità assoluta nell’agenda di lavoro delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
