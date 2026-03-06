Calciomercato Inter spunta una nuova pista per il dopo Sommer | arriva dalla Spagna

L’Inter si prepara a cercare un nuovo portiere per la prossima stagione, dato che il contratto di Yann Sommer sta per scadere e lo svizzero sembra destinato a lasciare il club. La situazione di Pepo Martinez resta ancora da definire. Nel frattempo, si è fatta avanti una nuova possibile opzione proveniente dalla Spagna. La squadra nerazzurra monitora attentamente questa pista di mercato.

Calciomercato Inter. L’Inter il prossimo anno dovrà comprare un nuovo portiere perché il contratto di Yann Sommer è in scadenza e lo svizzero sembra destinato a lasciare l’Inter al termine della stagione, mentre resta ancora da chiarire la posizione di Pepo Martinez. Per questo motivo la dirigenza dovrà individuare con attenzione il profilo del nuovo portiere titolare. In casa Inter si stanno quindi analizzando diversi profili e – secondo FCInterNews – tra questi figura anche l’ucraino Andrij Lunin, classe 1999, attualmente al Real Madrid ma con poco spazio alle spalle di Courtois. Il gradimento per Lunin non è una novità. Già in passato l’Inter lo aveva preso in seria considerazione e l’interesse nei suoi confronti non è mai realmente diminuito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

