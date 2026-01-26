Inter il nuovo portiere arriva dalla Serie A | per il dopo Sommer c’è Carnesecchi

L’Inter si prepara a sostituire Yann Sommer, che terminerà la sua esperienza con il club. Per il ruolo di portiere, la società ha puntato su Stefano Carnesecchi, proveniente dalla Serie A. La scelta mira a garantire stabilità e continuità tra i pali in vista della prossima stagione, mantenendo un reparto solido e affidabile.

In casa Inter ci si prepara a cambiare portiere in vista della prossima stagione con Yann Sommer pronto a salutare i nerazzurri al termine della stagione in corso. L’estremo difensore della nazionale svizzera è in scadenza di contratto con la squadra nerazzurra e non ci sono trattative per il rinnovo del contratto col calciatore pronto a salutare. Inter, Carnesecchi per il dopo Sommer (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex portiere del Basilea andrà via e lascerà un vuoto nella porta nerazzurra con il club meneghino pronto a cercare un nuovo titolare sul mercato. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile tentativo per Mike Maignan del Milan, ma il francese appare molto vicino dal rinnovare con la squadra rossonera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

