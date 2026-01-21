L’Inter sta valutando le opzioni per la porta nerazzurra dopo la prossima stagione. Con Yann Sommer prossimo alla fine del contratto, la società si concentra su possibili alternative, tra cui il nome di Emiliano Martínez. La scelta mira a rafforzare il reparto tra le nuove prospettive e le necessità di continuità, senza dare enfasi a dettagli sensazionalistici, ma con attenzione alla pianificazione futura.

L’Inter guarda già oltre Yann Sommer. Il futuro della porta nerazzurra entra in una fase di riflessione avanzata: il ciclo del portiere svizzero è vicino alla conclusione e, a fine contratto, le strade sono destinate a separarsi. Arrivato dal Bayern Monaco nell’estate successiva all’addio di André Onana, Sommer chiuderà così un triennio con l’ Inter. In viale della Liberazione è già partita la caccia al successore. Nelle ultime ore prende corpo una pista internazionale: sul taccuino nerazzurro è finito Emiliano Martínez. Il portiere dell’ Aston Villa, campione del mondo con l’Argentina, potrebbe valutare l’addio a 33 anni, con forti pressioni dall’Arabia Saudita ma anche la volontà di restare nel calcio europeo ad alto livello. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, si apre il dopo Sommer: spunta la pista Emiliano Martínez

Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentinoL'Inter ha avviato i contatti per Dibu Martinez, portiere argentino considerato una possibile alternativa a Sommer.

Josep Martinez si è preso l’Inter? Segnali incoraggianti col Bologna, ora sfida Sommer! E per il futuro…Josep Martinez sembra aver lasciato una buona impressione nelle recenti gare con il Bologna, suggerendo un possibile ruolo di rilievo nell’Inter.

