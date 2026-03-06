Calcio serie C il Perugia è partito per Cascia Sono in 25 i convocati

Il Perugia di calcio serie C ha lasciato questa mattina l’antistadio per dirigersi a Cascia, con 25 giocatori convocati. La squadra, dopo aver ottenuto un risultato positivo nell’ultima partita, si prepara in vista della sfida di lunedì sera contro il Pontedera. L’allenamento odierno si è svolto a porte chiuse e ora i giocatori si trovano sul pullman in viaggio verso la località umbra.

Tutti a disposizione per Giovanni Tedesco, che dovrà valutare alcune situazioni. Arrivo previsto nel primo pomeriggio, ritorno nella giornata di domenica Malgrado il ritorno alla vittoria e la ritrovata serenità il Perugia continua a serrare i ranghi. Dopo la seduta di questa mattina all'antistadio, svoltasi a porte chiuse, tutti sul pullman direzione Cascia, dove verrà preparata la sfida di lunedì sera al Pontedera, che potrebbe valere una stagione. Giovanni Tedesco e la società, malgrado le cose si siano messe molto meglio (il +9 sui toscani garantirebbe ad oggi la salvezza diretta), non intendono abbassare la tensione e dunque hanno confermato questo provvedimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C, il Perugia a Cascia da domani pomeriggioStramaccioni, ammonito e in diffida, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.

Calcio serie C, per il Perugia confermato il ritiro di Cascia ma da venerdìSi riprenderà domani pomeriggio con una seduta all'antistadio, mentre dal giorno successivo ci sarà il trasferimento nella città di Santa Rita.

