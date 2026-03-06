Calcio Coppa Provinciale di Terza categoria Quercegrossa in festa dopo la vittoria sul Monticchiello Il ds Nativi | Gruppo unito che segue mister Gualtieri

Da sport.quotidiano.net 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quercegrossa ha vinto mercoledì sera la finale della Coppa Provinciale di terza categoria contro il Monticchiello, dopo una partita lunga e faticosa che si è conclusa ai supplementari e ai rigori. La squadra è tornata a casa tra gli applausi e le celebrazioni, mentre il direttore sportivo ha sottolineato l’unità del gruppo e l’impegno del mister Gualtieri. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e i giocatori.

Il Quercegrossa (nella foto) è in festa per la splendida vittoria ottenuta mercoledì sera a Monteroni nella finale della Coppa Provinciale di terza categoria contro il Monticchiello, al termine di una gara infinita che si è risolta solo dopo i supplementari e i calci di rigore. Alla presenza di un folto pubblico di entrambe le compagini (circa 400 spettatori), le due squadre si sono date battaglia per tutto il match, con i rossoblù che hanno prevalso nel primo tempo, portandosi sul 2-0 con le reti di Ramadani e De Pau, e con i bianconeri che hanno replicato nella ripresa con Biagiotti e con Boulalouaz. Il gol del 2-2 è stato contestato dal Quercegrossa: è arrivato al 93’ su rigore in un’azione piuttosto confusa in area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio coppa provinciale di terza categoria quercegrossa in festa dopo la vittoria sul monticchiello il ds nativi gruppo unito che segue mister gualtieri
© Sport.quotidiano.net - Calcio Coppa Provinciale di Terza categoria. Quercegrossa in festa dopo la vittoria sul Monticchiello. Il ds Nativi: "Gruppo unito che segue mister Gualtieri»

Calcio Coppa di Terza categoria. Sfida tra Quercegrossa e Monticchiello. Finalissima mercoledì 4 marzo a MonteroniE’ iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa finale di Coppa Terza Categoria, un evento che promette emozioni e tanti gol oltre alla...

Calcio Coppa di Terza. Oggi finalissima tra Monticchiello e QuercegrossaGrande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si troveranno di fronte...

Una raccolta di contenuti su Calcio Coppa Provinciale.

Temi più discussi: Allo Sporting Forte dei Marmi la Coppa provinciale di Terza Categoria: vittoria in rimonta con il San Lorenzo; Coppa Provincia Lucca. Lo Sporting Forte dei Marmi alza la Coppa! Battuto in rimonta il San Lorenzo!; Calcio. Terza Categoria: la Coppa a Pappiana; Sporting Forte dei Marmi vince la Coppa Terza Categoria -.

calcio coppa provinciale calcio coppa provinciale diCalcio Coppa Provinciale di Terza categoria. Quercegrossa in festa dopo la vittoria sul Monticchiello. Il ds Nativi: Gruppo unito che segue mister Gualtieri»Il Quercegrossa (nella foto) è in festa per la splendida vittoria ottenuta mercoledì sera a Monteroni nella finale della ... sport.quotidiano.net

Calcio: Terza categoria. Coppa provinciale. Trionfa lo Sporting ForteSPORTING FORTE 2 SAN LORENZO 1 SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni (Bazzichi), Salvini, Perregrini (Mussi), Vannucci, Ambrosi, Poli, Beraglia (Landi), Macchiarini Orlandi, ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.