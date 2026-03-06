Calcio Coppa Provinciale di Terza categoria Quercegrossa in festa dopo la vittoria sul Monticchiello Il ds Nativi | Gruppo unito che segue mister Gualtieri

Il Quercegrossa ha vinto mercoledì sera la finale della Coppa Provinciale di terza categoria contro il Monticchiello, dopo una partita lunga e faticosa che si è conclusa ai supplementari e ai rigori. La squadra è tornata a casa tra gli applausi e le celebrazioni, mentre il direttore sportivo ha sottolineato l’unità del gruppo e l’impegno del mister Gualtieri. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e i giocatori.

Il Quercegrossa (nella foto) è in festa per la splendida vittoria ottenuta mercoledì sera a Monteroni nella finale della Coppa Provinciale di terza categoria contro il Monticchiello, al termine di una gara infinita che si è risolta solo dopo i supplementari e i calci di rigore. Alla presenza di un folto pubblico di entrambe le compagini (circa 400 spettatori), le due squadre si sono date battaglia per tutto il match, con i rossoblù che hanno prevalso nel primo tempo, portandosi sul 2-0 con le reti di Ramadani e De Pau, e con i bianconeri che hanno replicato nella ripresa con Biagiotti e con Boulalouaz. Il gol del 2-2 è stato contestato dal Quercegrossa: è arrivato al 93' su rigore in un'azione piuttosto confusa in area.