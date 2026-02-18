Il match tra Quercegrossa e Monticchiello, deciso da un pareggio nel campionato precedente, ha portato entrambe le squadre a sfidarsi nella finale di Coppa di Terza Categoria. La partita si terrà mercoledì 4 marzo a Monteroni, dove i tifosi locali sono già in fermento per l’appuntamento.

E’ iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa finale di Coppa Terza Categoria, un evento che promette emozioni e tanti gol oltre alla passione per il calcio locale. Le due squadre finaliste quest’anno sono il Quercegrossa e il Monticchiello che si sfideranno mercoledì 4 marzo alle 20,30, Al campo sportivo ‘Lido Galiardi’ di Monteroni d’Arbia. Dopo una serie di incontri avvincenti e combattuti, entrambe le compagini hanno dimostrato il loro valore sul campo, arrivando meritatamente a questa fase cruciale del torneo che mette appunto in palio la Coppa. Si tratta di una stagione in cui i due team stanno dimostrando tutto il proprio valore nei rispettivi campionati, visto che militano in due girone diversi di Terza Categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Coppa di Terza categoria. Sfida tra Quercegrossa e Monticchiello. Finalissima mercoledì 4 marzo a Monteroni

