Ancona unaCoppa amarissima Primo round della finale alla Pistoiese ora al Del Conero servirà un' impresa

L’Ancona ha subito una sconfitta pesante nella prima sfida della finale di Serie D contro la Pistoiese, terminata 2-0 al “Melani”. La squadra biancorossa si trova ora di fronte a una sfida difficile, con il ritorno in casa al “Del Conero” che si presenta come un vero e proprio ostacolo da superare. Dopo questa sconfitta, i giocatori dovranno affrontare con determinazione la partita di ritorno per sperare di conquistare il titolo. La squadra si prepara a una sfida decisiva domani sera.

Danno e beffa. Un match di andata da dimenticare per l’Ancona, che perde al “Melani” il primo round del doppio confronto che assegnerà la coccarda tricolore di Serie D cedendo 2-0 alla Pistoiese e trovando ora la strada che conduce al trofeo estremamente ripida. Successo meritato quello dei padroni di casa, che nell’arco dei quasi 100 minuti disputati ha dato l'impressione di controllare in sicurezza l'incontro, disputando un match perfetto dal punto di vista difensivo (asfissiante il raddoppio sugli attaccanti dorici in ogni occasione e perfetto il sincronismo della retroguardia nelle chiusure) tanto da far trascorrere al portiere Giuliani un pomeriggio di assoluta tranquillità.🔗 Leggi su Anconatoday.it

