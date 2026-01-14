Come sarà il centro sportivo di Cambiasso nella periferia di Milano

Il centro sportivo di Cambiasso nel quartiere Gallaratese di Milano cambierà gestione. Dopo aver rilevato la società precedente e saldato i canoni arretrati, l'ex calciatore Esteban Cambiasso, tramite Camfit, propone un nuovo progetto di partenariato. La struttura, situata in via Cilea 61, vedrà la sostituzione del calcio a 11 con servizi sportivi diversificati, in un'ottica di riqualificazione e miglioramento delle offerte nel quartiere.

