Basket padel e area giochi | riqualificazione del centro sportivo in zona residenziale

L’amministrazione di Ceglie Messapica ha annunciato un nuovo progetto di riqualificazione del centro sportivo nella zona P. Prevede la rifunzionalizzazione degli spazi dedicati a basket, padel e all’area giochi per bambini. L’obiettivo è rendere il centro più accessibile e funzionale per le famiglie e gli sportivi del quartiere. Nei prossimi mesi, i lavori interesseranno le strutture esistenti e daranno spazio a nuove attrezzature. La città si prepara a un rinnovamento che coinvolge direttamente chi vive nella zona residenziale.

L'amministrazione comunale punta sulla rigenerazione della struttura con un progetto candidato ai fondi regionali 2025. Previsti quattro interventi chiave per trasformare l'area in un polo sportivo moderno e inclusivo CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica ha messo a punto un piano di rinnovamento per il centro sportivo polivalente situato nella zona P.e.e.p., candidandolo all'avviso impiantistica sportiva 2025 della Regione Puglia. Il progetto, che promette di rivoluzionare l'offerta sportiva e ricreativa della città, è stato presentato con entusiasmo dal sindaco Angelo Palmisano e dall'assessora ai Lavori pubblici Emanuela Gervasi.

