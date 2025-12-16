Calcio a 5 Forlì ospita le final four di Coppa Italia serie C1 | Trasformiamo l' evento in un momento di festa per la città

Le final four della Coppa Italia Serie C1 di calcio a cinque si terranno il 3 e 4 gennaio presso la palestra Luigi Marabini di San Martino in Strada, Forlì. Un evento che promette di animare la città e coinvolgere appassionati e tifosi in due giornate di grande spettacolo sportivo.

Sarà la palestra Luigi Marabini di San Martino in Strada a ospitare, il 3 e 4 gennaio, le attese Final Four della Coppa Italia Serie C1 di calcio a cinque. "Siamo orgogliosi di essere la sede di questo prestigioso evento, che vedrà sfidarsi le migliori squadre della categoria per il titolo.

