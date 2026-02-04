Coltellate alla moglie Scattano le restrizioni Braccialetto elettronico e allontanamento

La polizia ha disposto restrizioni contro un uomo accusato di aver ferito la moglie con un coltello. Da oggi, l’uomo non può avvicinarsi alla vittima né entrare nella loro casa. È stato anche applicato il braccialetto elettronico, e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna resta in vigore. Le misure sono state prese per tutelare la donna e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e applicazione del braccialetto elettronico. È la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, su richiesta della procura, nei confronti di un uomo italiano di 47 anni residente a Carmignano, indagato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento arriva a seguito dell’ennesimo episodio di violenza domestica, avvenuto nella tarda serata del 18 gennaio scorso, quando l’uomo ha accoltellato la moglie 42enne colpendola alla schiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coltellate alla moglie. Scattano le restrizioni. Braccialetto elettronico e allontanamento Approfondimenti su Coltellate Moglie Carmignano: accoltellò la moglie alla schiena dopo lite, disposto braccialetto elettronico Il tribunale di Prato ha deciso di mettere sotto controllo un uomo di 47 anni sospettato di aver ferito gravemente la moglie durante una lite a Carmignano. Crans-Montana: arrestato titolare Le Constellation, per moglie braccialetto elettronico Nel contesto del lutto nazionale per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Coltellate Moglie Argomenti discussi: Coltellate alla moglie. Scattano le restrizioni. Braccialetto elettronico e allontanamento; CHIETI: MOGLIE MUORE, MARITO IN COMA; SCATTA L'INDAGINE SU MALORE SOSPETTO. ROVIGO - L'uomo, da tempo, soffrirebbe di disturbi cognitivi #coltellate #ladro #moglie #rovigo #tragedia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.