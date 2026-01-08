Sciame sismico ai Campi Flegrei una scossa di magnitudo 2.6

Un nuovo sciame sismico interessa i Campi Flegrei, con una scossa di magnitudo 2.6 registrata nelle ultime ore. Il Comune di Pozzuoli ha comunicato la situazione attraverso i propri canali social. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza. La situazione rimane sotto monitoraggio e non sono stati segnalati danni significativi.

E' in corso un nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei: lo rende noto il Comune di Pozzuoli sui suoi canali social. La scossa di maggiore intensità, di magnitudo 2.6, si è verificata alle 17.44 ed è stata avvertita dalla popolazione. Per il momento non si segnalano danni. Altri eventi sismici verificatisi in zona dalle 17.27 in poi sono stati di modesta entità, quasi tutti di magnitudo inferiore a 1.0. Due giorni fa si era verificato, con lo stesso epicentro, un terremoto di magnitudo 3.1, anche in quel caso senza danni.

